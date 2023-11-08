激濁揚清：狂到想核彈殺光所有人

以色列耶路撒冷事務及遺產部長埃利亞胡，日前被問到是否支持對加薩投擲某種核彈來殺光所有人，他竟回答：「那是一種選項。」以政府雖然隨即暫停了埃利亞胡參與內閣會議，看似試圖與之切割並為事件降溫，但以國人對巴勒斯坦人是如何恨之入骨，已是欲蓋彌彰。

堂堂以色列部長竟然被舌頭出賣了內心想法，不但令人咋舌，有人變相將以國過去「核不透明」底牌開了出來見人，實在令人尷尬。就連國防部長加蘭特回應埃利亞胡言論時，一句「幸好這些人並未負責以色列的安全」，也是顧左右而言他。究竟以國是怎麼取得核技術的？靠猶太發明家自主研發？要對中東布局的超級大國又佔了幾重的角色？這些可能涉及核擴散的監管問題，應當正視，惟現在美西方輿論主導下，一片喧嘩聲中各界已被催眠。

坦白說，擁有類似的「核彈炸加薩」思想，說不定在內塔尼亞胡政府、以色列境內大不乏人。皆因「核彈殺光所有人」的提問乃出自節目主持人之口，無論這是照稿讀，還是基於以國瀰漫這樣想法才趁機查問官員，均反映以國人不是要清除哈馬斯，而是要巴人即便不畫上句號，也要瀕臨絕種。

內塔尼亞胡稱除非被哈馬斯劫走的人質全部獲釋，否則不會停火。表面看，以國開出這等條件仿似有商有量，惟在以軍多番無差別式的狂轟濫炸，炸醫院、炸救護車、炸難民營後，還有幾多人質能幸免於難呢？因此，要求「所有人質全部獲釋」其實就是一項永不可能達成的條件，亦即是說以國可大條道理繼續對加薩大開殺戒。就正如失言部長給出一個拙劣的回應，得到的所謂處分竟是暫時毋須參與會議，這是懲罰還是優待呢？以國政府蒙混世人的障眼法，凡明眼人皆一目了然。