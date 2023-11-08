冰鑑春秋：藍白僵局如何解套

儘管高達六成五以上的台灣民眾希望在野能夠合作下架民進黨，然而眾所期待的藍白合就是陷入鬼打牆的無限迴圈，讓在野民眾從盼望、失望甚至轉為憤怒，紛紛指摘對方要為整合破局負起責任。

平心而論，藍白雙方由於立基點本就不同，很容易就陷入雞同鴨講的困境。民眾黨是年輕的一人政黨，黨內很多人本就不喜國民黨，更認為柯文哲就算這次無法當選，只要民眾黨在立院能夠形成關鍵少數，下次捲土重來猶未晚也。對國民黨來說，本身家大業大，卻處處受到民進黨壓制，無法想像若是再讓民進黨執政4年甚至8年，國民黨會被摧殘到甚麼地步？所以從頭到尾急的就是國民黨，民眾黨卻顯得老神在在、無可無不可。

也由於自認是在野主力，所以國民黨歷次提出的整合方案，不管是開放式民主初選也好，日本或德國模式也罷，都會將自身的組織動員能力納入考量，認為這才能展現真正實力。但民眾黨拚的就是柯文哲一個人，這樣等於一開始就輸了一半，自然會認為不盡公平，國民黨吃人夠夠。

在柯文哲放出「民調在誤差範圍內就算我輸」的大絕後，國民黨不少人覺得受到污辱，認為乾脆分道揚鑣，走自己的路。可就在藍白合瀕臨破局之際，朱立倫卻忽然放出要媒體多做民調，這樣就知道結果是甚麼了。而柯文哲也說出還有10多天，台灣是充滿驚奇的地方，甚麼事都有可能發生，似乎又讓人看見一絲曙光。其實，經過柯文哲的幾次刺激後，藍軍選民目前已經接近八成回歸，以民進黨對柯文哲的仇視遠勝過侯友宜來看，侯友宜在民調上要贏過柯文哲的機率是頗高的，藍軍應該把握時機主動出擊，否則一旦讓選民失望，屆時立委選情也受到牽連，那就悔之莫及了。