橫眉冷看：別用戰爭威嚇中國

昨日本欄談到，中華人民共和國立國之後，最不怕打仗，每經一場大仗，國勢就跨上另一台階。共和國成立於甲子日，五行屬木，木又分陰陽，陰木柔弱，最怕被斤斧斲傷，陽木卻不同，愈經斧鑿，愈能長得高秀挺拔，而甲木正屬於陽剛之木。1950年是共和國成立的第二年，用天干地支標示，就是庚寅年，五行屬金，庚金來劈甲木，戰爭便要出現。

當時的中華人民共和國，像個初生孩子，看起來就連棍棒也未必抓得牢，卻要去迎戰手握原子彈的美國大兵。大概沒有人敢相信，中國志願軍可以敵得過老美的鐵蹄，因此傳聞當時中央高層，大部分人反對出兵朝鮮，只是毛澤東力排眾議，堅持要打這場硬仗。或許毛主席是個真正懂得天命的人，他知道甲木不經金來劈，終究難成大器。事實證明，毛主席選擇正確，抗美援朝付出的代價雖然大，但這一場正是共和國的開運之戰，也是美國立國200年來，第一次無法打贏的戰爭，經此一役，世界上再沒有人敢說，中國是「東亞病夫」。

印度素來自認實力跟中國相近，故經常在邊境挑釁，結果在1962年爆發了中印戰爭。戰場在山區高原，印軍佔盡地利，他們大抵從沒想過會吃敗仗。但戰爭開始未幾，解放軍就節節勝利，印軍無法抵擋，最後只能罷兵。印度總理尼赫魯在戰後的兩年內死去，據說正是不堪戰敗之辱，鬱鬱而終。

中國最近一場大仗，是1979年的中越戰爭，解放軍當然亦是勝利的一方，打完這場仗，甲木便初步完成歷練，國家也正式進入改革開放的黃金時代，經濟發展一飛沖天。時至今日，又有人想用戰爭來威嚇中國，我說朋友呀，你難道沒看過當代中國戰爭史嗎？