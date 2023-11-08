筆下風雲：中澳破冰 美國不爽

中澳關係破冰，全面回暖。澳洲總理阿爾巴內塞出訪中國，為7年來首度有澳洲總理訪華。此行醞釀已久，中國一直審慎觀察，先在今年8月取消對澳洲大麥涉嫌反傾銷而徵收的80.5%附加稅，讓了一步；到了10月，澳洲政府表明不會更改或取消中國企業在達爾文港的租約，認為國家安全不會因此受損。在雙方都有誠意之下，終於促成今趟訪華之行。

阿爾巴內塞特別到上海出席「第六屆中國國際進口博覽會」開幕禮，他致詞稱，國家之間的貿易聯繫將促進國家關係發展，中澳要找到共同利益所在，因此澳洲將繼續與中國富有建設性地合作，強調與中國對話非常重要，同時希望更多中國旅客重返澳洲旅遊。外界相信，阿爾巴內塞念茲在茲的澳洲紅酒、龍蝦、紅肉禁令很快就會取消，北京會開綠燈。

事實上，中國是澳洲最大貿易夥伴，中國市場對澳洲非常重要。前總理莫里森莫名其妙反華，將兩國關係搞砸，澳洲商界是切切實實感受到難以承受的痛。阿爾巴內塞實事求是，甫上任即表明要修補跟中國的關係。聽其言，觀其行，他上任以來，的確沒有前任的咄咄逼人，惡形惡相，中澳終於回到正常交往軌道。

當然，澳洲商業上依賴中國，安全上仍然倒向美國。眼見中澳修好，美國也不執輸，本周將派高級代表團訪澳，主要商討核潛艇銷售進度，重申美英澳要建立具意義的海底防務能力，令印太地區達致安全穩定。針對中國，彰彰明甚。問題是，人性都是趨吉避凶的，中國講求合作共贏，有錢齊齊搵；美國則到處煽風點火，有破壞無建設。中澳關係回暖，反映美國圍堵中國又出現缺口。畢竟和氣生財符合人性，沒有人喜歡天天喊打喊殺，除了美國。