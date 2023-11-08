強詞有理：烏淪為棄子

以巴衝突爆發後，烏克蘭總統澤連斯基的心情必定很不好受，不是為了中東無辜受害者，而是為了自己的命運。曾經其門若市的基輔，如今冷冷清清，西方政客爭相往以色列跑，誰還記得烏克蘭？美國國務卿布林肯短短時間內三訪特拉維夫，心裏到底還有沒有基輔？

最令戲子總統焦慮的是，美國和歐盟對沒完沒了的俄羅斯和烏克蘭戰爭已感到厭倦，開始探討與俄羅斯和談的可能性，意味着烏克蘭淪為棄子的噩夢即將成真。華府的憂慮是烏克蘭兵力不足，就算美國及盟友繼續向烏軍提供武器，沒有人手操作亦無濟於事，加上以巴戰事爆發，轉移了美歐注意力，自然會減少對烏克蘭的關注和援助。美國新上任的眾議院議長約翰遜更是把話挑明，以色列發生的事需要優先處理。也就是說，在老美心目中烏克蘭的事已變得次要，有如雞肋一般，澤連斯基能不焦慮嗎？

所以說，美國從來都是靠不住的。當初極力唆擺基輔當局挑釁俄羅斯，要求烏克蘭戰至最後一個人，不惜作出諸多承諾；現在為了照顧以色列這個親兒子，轉眼就把烏克蘭晾在一邊，即使暫時還不至於徹底放棄，也相去不遠了。戲子總統抱怨西方拋棄了烏克蘭，各種援助大為降低，其實這就是棋子的必然結局，沒有甚麼好抱怨，要怪只能怪自己太天真，以為美國及歐盟一定會力撐到底，甚至以為很快就能加入北約獲得保護。

當然，老美為了面子，相信還會繼續援烏，但絕不可能再像之前那麼大方。至於歐盟則早已意興闌珊，援助買少見少。在這種情況下，烏克蘭還能撐多久？烏軍的所謂大反攻已經5個多月，據說最多只推進17公里，而且是以沉重代價換取，簡直就是一場悲劇。就算西方願意繼續提供大量軍援，充其量也只能維持目前這種僵持局面，烏軍勝利是沒有希望的。明知這是一個無底洞，誰還會往裏面跳？

形勢已經很明顯，烏克蘭壓根兒不可能戰勝俄羅斯，相反，西方一停止援助，基輔當局馬上就會崩潰。所以，接下來的唯一選擇就是和談，而要和談，烏克蘭就必須放棄一些東西。問題是戲子總統之前把話說得太滿，現在下不了台，怎麼辦？很簡單，下不了台就乾脆換人，據說美西方已開始在烏克蘭內部物色新的代理人，澤連斯基的總統寶座大概坐不久了。