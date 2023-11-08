龍吟虎嘯：寧受委屈 唱好雙簧

近日以色列圍打加薩，一方面加大狂轟濫炸，一方面聲稱即將展開大規模進攻，殺入加薩市徹底滅掉哈馬斯。對此全世界呼籲停火，美國國務卿布林肯也一而再、再而三地跑到以色列要求停火，然而遭拒。以色列聲稱，除非哈馬斯釋放240名人質，否則絕不停火。其實，全世界包括山姆大叔都知道，以色列今次是不可能停火的，不可能放棄殺入加薩的，「上帝降旨」也不行。即便哈馬斯放了人質，以色列也不會罷休，還會提出更辣的要求——例如哈馬斯繳械投降，否則，照殺不誤！

有趣的是，在內塔尼亞胡囂張跋扈、一點不給面子面前，布林肯表現得很能受委屈，山姆大叔被史無前例的噴了一面屁，竟然加大了對以色列的軍事支持，繼艾森豪威爾號航母打擊群穿越蘇彝士運河，由東海進入紅海後，一艘配備154枚射程接近1,000公里巡航導彈的核潛艇，也在「同一戰略航道現身」，大幅增加美軍在區內的打擊火力。在此區域，美國海軍、空軍、海軍陸戰隊、海岸防衞隊、陸軍的戰力部署，目前史上最強，何況美國在中東11個國家包括土耳其、伊拉克、卡塔爾、沙特阿拉伯和科威特等原有駐軍已多達45,000人。

山姆大叔一方面勸說甚至要求以國停火，停止進佔加薩，一方面又空前地調動海陸空大軍保護以色列進攻加薩，不受反以色列的軍事力量打擊。怎麼看，怎麼像美以在演雙簧，在欺騙世人，一個唱紅臉，一個唱黑臉。巴以衝突發生後，美國第一反應就是強力支持以國，對巴勒斯坦實施「滅族」報復，就是調兵遣將、兩個航母打擊群要駛入東地中海。有了拜登政府這樣的態度，以色列就更忘乎所以！

然而，國際壓力和譴責排山倒海而來，拜登政府為了緩解壓力、修補形象，不能不做些停火、人道援助動作。真正的意圖、不改初衷還是要支持以色列，滅掉哈馬斯和征服巴勒斯坦族，此乃他們「根本解決中東問題」之大計也。