坦言集：深層考慮

以色列的狂炸加薩，一是猶太人狹隘的復仇心理，把巴勒斯坦所有人，不僅加薩居民，視作敵人，為報10月7日的突襲。其中也包括老羞成怒，因突襲把以色列的聲譽打個破碎。二是以色列打不過哈馬斯，不是武力不逮，而是找不到哈馬斯，無從下手。地面進侵加薩，除少數無知者外，普世都知困難。但不地面進侵，仍然找不到哈馬斯與人質，同樣是老羞成怒，也夾雜了懦夫心態。

打不了哈馬斯，便打擊無力抗拒的平民百姓，尤其是婦孺，包括沒有哈馬斯保衞的西岸佔領區居民，但最後還是在內外壓力下要進軍加薩，也仍然是遭受重創，把以軍的無能，徒有先進武器，徒有遠多的軍力，經哈馬斯的視頻，暴露於全世界。以軍的反應除繼續狂炸平民婦孺外，竟然由內閣一名部長，公開地說要以核彈炸平加薩。這種法西斯的言語竟出自深受法西斯迫害的猶太官員口中，令人震驚。是猶太復國主義騎劫了以色列政府。它們本質與當年德國的法西斯主義相差不遠，或更同屬一類？

南非政府因以國的暴虐，召回大使，其外長說不願見到當今世上竟然可再有Holocaust（納粹主義者的大屠殺）。言下之意以色列的猶太右翼分子正在重複納粹主義當年對猶太人的大屠殺。只是納粹主義者變成猶太復國主義者，受害的猶太人變成巴勒斯坦人。二、三千年猶太失國，許多猶太子民流落在迦南之地，不少便是今天巴人的先輩。即使以舊約聖經來說，猶太族與今天巴勒斯坦人為亞伯拉罕的子裔。為甚麼兄弟鬩牆，且是這樣殘酷呢？

猶太人的歷史經猶太復國主義者的重塑扭轉，便成為與納粹主義相同的極端種族主義。從這個角度看，猶太復國主義與伊斯蘭國同屬一類假宗教之名的極端主義者。美國從來都扶持這些宗教極端主義組織來作其帝國主義推行全球霸權、打擊異己的先鋒。美國支持以色列猶太復國主義右翼政府，為的是它在中東的政治經濟利益。以色列右翼政府也可說被美國Deep State（深層政府）所利用。差別是美Deep State帶有頗多的猶太血統，不會隨便地像把塔利班、伊斯蘭國等拋棄，反過來痛剿。但以色列猶太復國主義最終侵害美國Deep State的根本利益時，會否也是同樣地被棄之如敝履呢？

政治並不是如表面所見那樣簡單，只是苦了平民百姓！