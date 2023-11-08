政情：劉凱旋掌投資推廣署 今履新

劉凱旋曾於多家銀行及金融機構任職高層，涉及企業同機構銀行、金融科技、信貸風險管理、業務發展，以及併購項目管理等範疇。公務員事務局局長楊何蓓茵指佢喺金融科技嘅領域有出色嘅管理才能、同豐富嘅領導經驗，深信佢將積極為香港吸引同保留外來投資。

伍江美妮出任行政署長

至於1995年8月加入政務職系嘅伍江美妮，於2022年4月晉升為首長級乙一級政務官。伍江美妮曾於多個決策局及部門服務，包括前工商科、民政事務總署、香港駐華盛頓經濟貿易辦事處、前財經事務局（後改稱為財經事務及庫務局）、前環境運輸及工務局、前運輸及房屋局及保安局。佢喺2015年11月至2020年5月出任前創新及科技局副秘書長、於2020年5月至2021年5月出任環境保護署副署長，並從2021年5月起出任環境局副秘書長。