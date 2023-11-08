政情：養殖魚條條肥美 張欣宇睇好商機

指傳承下一代非常重要

前日張欣宇同漁護署助理署長黎存志一齊去到榕樹澳嘅本土養殖魚排，交流及討論本地養魚業界嘅發展前景。佢話猶記得幾個月前第一次到訪魚排時，好多魚苗都仲係好細條，結果幾個月後已經成群長大，條條都非常肥美。佢話會面中得知本土養殖自主研發嘅臭氧機獲得「日內瓦國際發明展」金獎外，亦連下兩城奪得其他國際獎項，大家都覺得非常鼓舞。