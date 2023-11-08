政情：養殖魚條條肥美 張欣宇睇好商機
除咗金融同地產，漁業可能係香港未來經濟嘅重要領域。議員張欣宇指香港土地短缺，但海洋方面就擁有世界一流嘅豐富資源，只要好好利用優良嘅天然水質，以及繼續加強香港食品安全嘅信心保障，相信新一代科技養殖魚，有潛力打出口碑，成為高增值嘅新興產業。
指傳承下一代非常重要
前日張欣宇同漁護署助理署長黎存志一齊去到榕樹澳嘅本土養殖魚排，交流及討論本地養魚業界嘅發展前景。佢話猶記得幾個月前第一次到訪魚排時，好多魚苗都仲係好細條，結果幾個月後已經成群長大，條條都非常肥美。佢話會面中得知本土養殖自主研發嘅臭氧機獲得「日內瓦國際發明展」金獎外，亦連下兩城奪得其他國際獎項，大家都覺得非常鼓舞。
張認為年輕一代嘅傳承亦非常重要，佢話席間有養殖領軍人提及成立漁業學校，而助理署長亦介紹未來香港海洋養殖嘅方向，以及政府有計劃喺北部都會區嘅三寶樹濕地公園推動科技養殖漁業。佢希望未來年輕人能夠更容易獲取知識入行，以及香港漁業能夠打出名堂。
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