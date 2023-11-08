政情：遊戲防學生自殺 議員質疑非上策

就近日接連發生青少年自尋短見嘅事件，令社會高度關注學生嘅精神健康問題。立法會尋日舉行教育事務委員會會議期間，有議員直指問題嚴峻，然而最新一份《施政報告》就對相關問題着墨唔多，形容「文件輕輕做一兩樣嘢」，又有議員話教育局提供嘅「精神健康素養資源套」原來只係遊戲卡、棋盤，質疑玩完遊戲係咪可以支援精神健康咁話。

議員狄志遠指出，疫情後學生出現傷害自己嘅行為，情況頗為嚴峻，但係施政報告只係「輕輕做一兩樣嘢」，希望政府可以做到「及早識別、及早介入」，故此提議政府可以為全港中小學生做精神健康調查，以評估有關風險。一旦發現高風險嘅個案就可以憑社工、結合現有服務介入。教育局局長蔡若蓮話覺得狄嘅提議冇問題，又指就算《施政報告》冇好大篇幅關注呢個議題，但其實政府做咗好多工夫，話除咗做一般預防性教育，學生「自己肯幫自己」嘅意識，亦相當重要。

教局賴資源有限 至於教育局會喺今個學年推出適合高小及初中嘅「精神健康素養」資源套，有關初小及高中嘅資源套就籌備中，冀積極加強學生認知、協助學校推廣精神健康。議員梁熙就走去翻查，資源套究竟係咩，發現原來係一啲遊戲，畀學生捉棋，跟住有啲鼓勵字眼同語句，佢不禁質疑「玩完遊戲係咪可以支援精神健康？」認為要了解學生壓力來源先可以解決問題。佢又話依家有部分學生做功課要做幾個鐘，問當局會否考慮限制功課時數。

蔡若蓮就話佢哋有唔同層次支援，發生悲劇嘅學校會有教育心理學家組隊，幫學校處理危機，而資源套屬於預防層次嘅支援，佢承認每個個案都有其獨特因素，非一個資源套能針對問題，但礙於政府資源有限，有針對性嘅措施難以大面積咁做，所以建議學校、家長可以善用有關嘅資源套，幫助一啲「諗埋一邊」、「起初輕微」嘅學生。