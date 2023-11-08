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長安邨狎女子 拘色狼
涉案男子被捕扣查。
【本報訊】執法部門於上周四（2日）接獲一名女子報案，指其返回青衣長安邨寓所途中，在邨內被一名陌生男子從後非禮，該名男子其後逃去無蹤。人員經深入調查後，於昨晨在長安邨及青逸軒一帶採取埋伏行動，成功拘捕一名28歲涉案本地男子，涉嫌「非禮」，他已被扣留調查。
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