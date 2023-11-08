性騷擾女律師案 被告申擱置原告匿名令

Mariani Stefano

【本報訊】一名初出茅廬的女律師，指在大型律師行工作期間被律師行前合夥人多番性騷擾並情感操控，當中包括強吻她及性行為時鞭打她等。女律師又指她感染HPV病毒亦是與該合夥人有關，並入稟區院指該合夥人違反《性別歧視條例》，要求法庭頒令對方作出賠償及書面道歉。案件昨於區院提訊，被告方申請擱置法庭向原告頒發的匿名令，法官排期於明年1月12日處理被告方的申請。

原告是獲法庭頒發匿名令的X，被告則是Mariani Stefano。被告有律師代表，但亦有親自到庭。被告方指事件涉及到與訟雙方間的醜聞，但只有原告方獲發匿名令，故對被告不公。另外，被告方又批評原告呈遞的誓章有誤導成分，且有很多資料沒有披露。

疑性行為時鞭打強行肛交 據入稟狀指，X為一名初級律師，事發時任職於「的近律師行」，且是她畢業後首份全職工作。被告自2021年起為該行合夥人，現已離任。X指被告經常邀請她一起用膳，又自稱是X的導師。2021年11月底，被告與她到中環某酒吧飲酒期間曾強吻她。同年12月，被告帶X到其家中聲稱觀看日本刀收藏品，卻脫光她衣服並進行替她口交等性行為。

X認為受到被告的「情感操縱」，被告又會在與X進行性行為時鞭打她等。X又稱，她在2022年11月被診斷出感染HPV，她認為最有可能的感染源是被告，被告得知X受感染後仍在沒有徵詢X同意下與她肛交。X認為被告行為違反《性別歧視條例》，要求法庭頒令被告違反相關條例，及要對方道歉及賠償。案件編號：DCEO 11/2023