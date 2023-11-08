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荃灣墮石屎 女子傷頭

人員封鎖現場。（趙瑞麟攝） 人員封鎖現場。（趙瑞麟攝）
人員封鎖現場。（趙瑞麟攝）
【本報訊】昨晨約11時半，一名姓歐（61歲）女子途經荃灣川龍街113號對開時，突然有石屎從附近大廈的棚架墮下，並且擊中其頭部，她其後負傷自行報案。救護員到場為事主包紮傷勢，再將她送往仁濟醫院治理。執法部門圍封現場部分路段，並在路邊尋獲兩塊約兩厘米乘兩厘米的石屎，正聯絡工程負責人調查。
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