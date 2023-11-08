黃泥涌水塘放養 盾臂龜失蹤

【本報訊】港島黃泥涌水塘疑現偷龜賊！水塘小食亭姓姚（50歲）東主，昨午2時許報案，指飼養的一隻盾臂龜懷疑被人偷走。執法人員到場，經翻看現場「天眼」，惟未發現有疑似賊人出現，案件列作發現財物損失。據悉，本周日（5日）姚仍見該盾臂龜蹤影，惟至昨日則無影無蹤。

疑遭賊人盜去 非鑽洞離開 姚先生透露，疑被盜的盾臂龜飼養約兩年，以7,000元購買，一直放養在水塘岸邊斜坡，並有圍欄圍住防止牠逃走。因盾臂龜屬於陸地龜，放養位置離水面有一段距離，相信牠不會自已走落水塘，因此兩年來一直安心放養。由於近日天氣轉涼，姚擬將龜隻放到室內以射燈照射防止牠受涼。豈料，他在放養圍欄內尋找多時亦未見其蹤影，懷疑被賊人偷走而報案。

姚先生續稱，盾臂龜主要食樹葉及草，他亦栽種了仙人掌給牠做食糧，放養兩年來一直相安無事。但在上個月，他在上址放養的另外3隻體形較小的盾臂龜，其中兩隻以5,000元購入的龜隻也不知所終，他曾懷疑被人偷走，但考慮到該兩隻龜身形較細小，可能鑽進附近泥洞而失蹤，所以沒有報案。惟今次不見了的盾臂龜體形較大，不可能自己鑽洞離開，「唔係放養3幾個月，而係養咗兩年，如果要走一早走咗。」只有被人偷走才會失蹤，所以他才報案求助。

姚表示，假日不少市民到黃泥涌水塘附近行山，他亦會把盾臂龜放出來讓遊人參觀。由於接連有3隻龜不見了，暫時他不考慮再買龜回來放養，以免再有損失。