P牌鐵騎撼燈柱 司機身亡 女乘客傷

P牌鐵騎撼燈柱 青衣發生致命交通意外。一名剛領取暫准駕駛執照（俗稱P牌）8日的「新牌仔」，本月初迎接全新電單車落地後，昨日凌晨懷疑大膽違規，載同一名女乘客於青衣兜風，卻在風馳電掣時失控自炒。電單車衝剷行人路，連撼燈柱及花槽翻側，兩人亦隨勢被拋飛，遍體鱗傷倒臥路面，其中事主當場不治，女乘客則驚嚇過度，一度惶然失語。據了解，有人出遊時懷疑只攜帶一個頭盔，並且將之讓予女乘客佩戴，未料途中樂極生悲，「新手上路」便爆頭慘死。

昨日凌晨4時許，一輛掛有P牌的電單車沿担杆山路行駛，當駛至近青衣東北公園對開時，其車轆疑因擦撞路邊石壆導致失平衡，電單車隨即猛撼路邊電燈柱及花槽，姓吳（23歲）鐵騎士及姓張（23歲）女乘客人車分離，雙雙遭拋飛倒地，當中吳男重傷倒臥路邊，一個頭盔更飛脫至20米外的對面行人路。

僅一個頭盔 讓女士佩戴 現場所見，涉事電單車車頭損毀，翻側橫亘在行人路上，旁邊的燈柱亦被撞歪。救援人員接報到場，發現吳的頭部及身體多處嚴重受傷，經檢驗後，證實已經傷重死亡，遂用白布遮蓋其遺體；張女亦因車禍致全身傷痕纍纍，其後清醒由救護車送往瑪嘉烈醫院救治。據悉，張驚逢巨禍後大受打擊，一度無法說話，未能配合人員錄取口供，交代事件經過。

消息指，事主於上月30日取得P牌，涉事電單車則於本月2日出牌，亦由他擔當登記車主。事主與張女屬朋友關係，當時正載着對方「遊車河」，雖然只有一個頭盔在手，他仍然發揮「紳士風度」，起行時交由張女佩戴，寧可自己「拋頭露面」，結果遭遇意外時缺乏足夠保護，命喪路中。執法部門正徹查事故原因，呼籲任何人如目擊意外發生或有資料提供，請致電與調查人員聯絡。

根據香港法例，持有暫准駕駛執照的人士須遵守各項限制，包括駕駛車輛時，必須在車輛的前面及後面展示「P」字牌（若駕駛私家車或輕型貨車時，可於擋風玻璃左邊貼上「P」字牌）；駕駛電單車或機動三輪車時不得接載乘客；即使在車速限制超過每小時70公里的路段行駛，亦不得以時速超過70公里駕駛車輛；在設有3條或以上行車線的快速公路上，不得駕駛車輛行駛最右線。違例司機若被法庭定罪，將會延長暫准駕駛期6個月；重犯者必須重考駕駛考試，並須完成新的12個月暫准駕駛期。