證人：泰龍曾襲紋身忠 怕尋仇加人保護

【本報訊】黑幫新義安綽號「泰龍」的江湖猛人李泰龍，2009年在尖沙咀遇狂斬喪命。黑幫和勝和綽號「紋身忠」的梁國忠於案發後11年後投案。他否認一項謀殺罪，案件昨在高等法院續審。當日在場的「泰龍」手下以特赦證人身份作供，指早年「泰龍」襲擊「紋身忠」後，因怕遭「翻啅」，特意加派人手保護。

泰龍手下以特赦身份作供 54歲的男被告梁國忠，被控於2009年8月4日在港連同李蘊剛、勞展宏、李鎮江及其他人，謀殺41歲男子李泰龍。事發時是「泰龍」手下的文沛盈，為本案第二名特赦證人。他昨在屏風後作供稱，2006年7月，「泰龍」在尖沙咀一間酒吧，用樽扑一名男子的頭，對方血流如注。他之後才得知遇襲的是「紋身忠」。「泰龍」因事件而被控襲擊罪，經審訊後在裁判法院獲判無罪。文又指，「泰龍」以前有約5人跟着出入，以保障安全。事後因怕有人會報仇，故額外添了兩至3人保護。

文憶述，2009年8月4日，「泰龍」打電話給他，叫他去尖東一間酒店。他到埗後，得悉黑幫兄弟辦生日派對。之後他跟「泰龍」及兩名女子坐私家車到香格里拉酒店。「泰龍」下車後，他聽到踩油聲，未幾便見到一輛七人車「好高速」駛前撞倒「泰龍」，文本來打算追上七人車，惟見3名刀手現身並追斬「泰龍」，他便跑回酒店，隔着玻璃看着斬人經過。之後，有另一輛私家車駛至，兩人下車，見「泰龍」受傷便登車離去。文形容「泰龍」為人即興，他當日都不知道為何要去香格里拉酒店。案件編號：HCCC 252/2020