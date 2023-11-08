穿櫃桶底1462萬洗黑錢 瑞銀前聯席董事囚7年

犯案後買名錶手袋 辭職赴英前被捕 時任瑞銀聯席董事在2020年起，被指將集團的資產轉走逾千萬元，再買名貴手錶手袋，他在事件揭發前辭職，準備飛往英國時，結果於機場被捕。他昨在高院承認兩項盜竊罪及兩項洗黑錢罪，法官指，被告行為明顯有計劃，嚴重違反誠信，而洗黑錢罪牽涉國際元素，判被告入獄7年。

現年42歲被告林忠耀，案發時是瑞銀聯席董事，月入7.75萬元。他昨承認兩項盜竊罪及兩項洗黑錢罪。兩項盜竊罪橫跨2020年3月13日至10月27日，涉款共約187萬美元（折合約1,462萬港元）。兩項洗黑錢罪則發生於2020年3月13日至2020年12月8日，涉款約1,070萬元。

先後改名開戶轉走款項 案情指，2020年初，瑞銀集團香港及新加坡分支開展一個項目，並訂立了一些條款，旨在補償之前向客戶收取過多手續費。被告是項目負責人。同年11月，集團發現補償金額超過條款所列明，展開內部調查，發現上述項目團隊，曾46次將款項轉移到與瑞銀及其客戶無關的戶口。2020年2月及3月，被告先後改名，名字與其中兩個需要補償的客戶相同，被告用該兩個名開銀行戶口。至2020年10月，被告改回原名林忠耀。

官斥濫用職權違反誠信 案情續指，2020年3月13日至2020年12月8日期間，被告的銀行戶口收到不明來歷的金錢，當中牽涉港幣、美元及英鎊。2020年12月3日，被告在香港國際機場被捕，當時他身攜移民英國相關文件。辯方昨求情指，由於疫情緣故，被告覺得工作不穩才犯案，強調被告已深感後悔。法官判刑時指，被告濫用職權，精心策劃犯案，嚴重違反誠信，而被告被捕時身處機場，顯然是準備好享受犯案成果。除了認罪外沒有額外減刑因素，就4罪共判被告入獄7年。案件編號：HCCC 98/2023