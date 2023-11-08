「兒子」來電索保釋金 71歲婆婆被呃330萬

【本報訊】市民小心電騙！上月28日，執法部門收到沙田區一名71歲婆婆報案，指她早前接獲陌生男子來電，對方假扮其兒子，訛稱自己因打架被捕，並向其索取保釋金。婆婆不虞有詐，其後6次向上門騙徒支付共330萬元款項，直至個人存款被掏空，她才致電兒子求證，從而揭發被騙。

兩男被捕 揭另騙兩女24萬 執法部門翻查大量閉路電視及深入調查後，鎖定涉案人士身份，至前日下午約1時半，人員展開行動，於荃灣西樓角路一公廁內，拘捕兩名分別20及33歲的本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，並從他們身上起回兩萬美元贓款（折合約值16萬港元）。調查顯示，其中一名疑犯懷疑於本周日（5日）參與另一宗騙案，先後在馬鞍山及屯門區收取另外兩名受害女子共24萬元現金，再到荃灣區將騙款交予另一名被捕男子。

據了解，詐騙集團會將贓款帶到虛擬貨幣找換店，將現金兌換成虛擬貨幣，以增加執法部門追查難度。上述3宗騙案中，受害人（71至88歲）總共損失354萬元，執法部門正追查贓款去向，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。