膿腫分枝桿菌風波 涉案Ig帳號增至4個

【本報訊】「女悅醫美」顧客打消脂針懷疑相繼受感染一事，衞生署衞生防護中心昨日公布懷疑膿腫分枝桿菌感染群組的調查進展，指昨天沒接獲新增個案或新增接受注射地點，懷疑感染群組共涉及17女。不過，最新調查發現，再多一個社交平台的帳號涉事，該帳號是Instagram（Ig）「852beauty_clinic」。

中心呼籲曾光顧此前公布的3個處所或經以下4個Instagram帳號安排、並接受相關注射後懷疑出現相關症狀的人士，應盡快求醫及聯絡衞生防護中心。中心人員會評估他們的情況，並於有需要時作進一步跟進。根據初步調查資料，中心不排除涉及無牌行醫。調查仍然繼續進行，有關社交平台的4個帳號分別是「90s__beautygirls」、「galsglam.beauty」、「beauty_hklady」、「852beauty_clinic」。