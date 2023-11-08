東呼即應：打消脂針隨時送命 監管不嚴女士喊驚

藝人蘭子曾中伏 東呼即應揭亂局 本港醫美行業良莠不齊，繼「DR醫學美容事故」導致一死兩傷，拉丁舞導師抽脂慘死等血的教訓後，日前又有多名女子，在美容院懷疑注射消脂針後，感染膿腫分枝桿菌，險些又鬧出人命。有人懷疑涉無牌行醫被通緝，截至昨日，打消脂針後膿腫個案，已經超過15人。曾在不知情下接受非醫護人員注射肉毒桿菌的藝人、美容業界及多名愛美女士，均指現時如注射消脂針等涉及入侵性的美容行為，必須加強監管。

立法會早在2002年，提出規管美容業界，惟政府最後不了了之。2012年發生「DR醫學美容事故」後，政府又言之鑿鑿說要立法規管，惟之後同樣無下文。政府規管不力，不僅美容消費者風險增加，業界無所適從。市民何小姐指，其實有註冊醫生都未必是此範疇的醫生，故她不會去做醫學美容。另一市民周小姐就認為，許多美容院在走「法律罅」，聲稱有牌照之類，但最後都是普通美容師去替客人完成美容療程；梁小姐就直言不會接受注射性的美容療程，事故連連，認為政府要多加監管。

非醫護人員替注射肉毒桿菌 在香港，醫學美容無監無管，類似今次懷疑問題消脂針打壞人的事件時有發生，令一眾愛美女士人人自危，防不勝防。當中，藝人陳淑蘭（蘭子）便曾經中伏，在不知情下接受非醫護人員注射肉毒桿菌，以致一度呼吸困難。

蘭子接受《東呼即應》電話訪問時直斥無良醫美業者害人不淺，至今仍然餘怒未消。她指自己的個案是有頸紋，對方聲稱有一個人可以協助注射頸紋。她當時認為，那人既然被稱為「教授」，覺得很好，以為可以消除頸紋。她指，因為（還以為）法律上已規定，醫療美容方面，需要有醫生及相關的執照，但那「教授」是沒有的。

對方為她注射用的針，不是很專業（因為他不是醫生），那種肉毒桿菌可以令人放鬆，在適當的位置放鬆，便有醫美的效果。不過，在不適當的位置放鬆，她的喉嚨便不懂得呼吸，接着她發覺說話時有點含糊不清，原來有些地方打得不好，或打錯位置，是會導致吞嚥困難，甚至說話結巴。

後來，她和其他受害人在認人時也認出了負責注射的那人，結果也是不了了之。更甚的是，他在被認出後，還繼續為其他人注射。她慨嘆政府不為市民伸張正義，找律師也做不了甚麼，覺得很絕望。她希望今次事件後，政府有更多支援，以及針對不良醫美推出懲罰措施。

業界：政府忽視界定醫美埋禍 香港美容業總會創會主席葉世雄指，透過注射而感染其實是不普遍的，應該是環境或者處理針劑用品的場所的衞生程度不標準。除了政府監管的力度之外，他認為另一點很重要而政府一直忽略或者沒有正視的，就是怎麽去界定醫學美容，他們不肯去界定甚麽是醫學美容，試想一個消費者沒病沒痛，覺得自己扮靚，有機會以為是不需要去診所或者醫院的。他亦認為，消費者都應該要知道自己將要接受的療程，哪些人才合資格做，尤其是入侵性的行為，還要評估風險才去做。

藝人陳淑蘭曾經在不知情下接受非醫護人員注射肉毒桿菌，以致一度呼吸困難。 東呼即應爆料熱線 東網版面新設計 一撳即睇