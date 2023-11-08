便利內地港人 上水兩校變投票站

【本報訊】區議會選舉下月10日舉行，港府昨日宣布，選舉當日上水港鐵站附近的兩所學校將設立「鄰近邊境投票站」，包括香港道教聯合會鄧顯紀念中學及東華三院甲寅年總理中學，以便利身在內地的選民返港投票。

當局指，目前有不少港人在內地工作和生活，他們希望政府提供便利在邊境管制站設立投票站，好讓回港投票後能迅速返回內地處理其事務。然而，新冠疫情已過，各管制站恢復正常運作，加上十分繁忙，無足夠空間可供設立投票站之用。因此，當局採取上述安排。

僅適用地區直選 鄰近邊境投票站只適用於地區直選的選民，地區委員會界別的選民則不適用。為確保安排實施有序順暢，鄰近邊境投票站將採取預先登記制度，而名額上限3.8萬個將以先到先得形式分配，選舉事務處特設的網上系統將於今月20日上午9時至下月5日下午6時期間開放登記。視乎屆時具體登記情況，政府會酌情考慮適度增加名額。

對於有關安排，多位議員表示關注，其中議員梁文廣詢問當局如何進行點票，當局表示鄰近邊境投票站將有44個區的票箱，由於條例規限，將視乎登記情況，如票箱少於200票，需要混入大票站點票，超過200票則會在原地點票。對於登記限額為3.8萬人，議員狄志遠指如北上遊玩的市民也可登記，名額可能不夠。議員鄧家彪則呼籲政府要做好宣傳，擔心市民未有預約登記便去投票，又指周末關口繁忙，登記投票市民或會有阻礙。