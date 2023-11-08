區選提名難求 三會成員遭上門「滋擾」

【本報訊】區議會提名期結束，立法會昨舉行會議，有議員表示爭取三會成員提名非常困難，不過當局選舉「唔會容易咗」，反而是過去「太容易，係人都可以入閘進行選舉」，稱部分人不要動不動將不成功的情況歸咎於制度問題；亦有議員指有人為取提名，上門「滋擾」三會成員。

當局指困難證制度有用 議員狄志遠表示，在詢問三會成員取得提名時，有人直言「有黨友參加，冇理由提名你」，質疑最後會否黨的利益大於選民選擇，又指爭取提名十分困難。當局表示選舉「唔會容易咗」，而過去有一些非愛國愛港、沒有經驗、叫吓口號、用不良選舉手法的人入閘，指現在愛國者治港，則可防止這些亂象發生，而政府要用「信得過嘅人」，「隔走」非愛國愛港、非真誠為地區人士，如感受到選舉困難，則是制度在發揮作用，又指爭取支持是「君子求諸己」，不要動不動將不成功歸咎於制度問題。

議員陳勇指現在沒有生死之戰，區議會選舉火藥味不夠，詢問如何令選舉更有睇頭，當局表示現在雖然是「清一色」愛國者，但是「五光十色」的不同專業界別人士，因此不認同沒有競爭，參選人仍要競爭政綱和能力，又指不認為投票率等同選舉成功與否，需要市民真心擁護投票。

議員林琳則指有人為取提名，上三會成員家「撳鐘」，造成滋擾，稱行為「不可取」、「搶眼球」，當局則認為目前安排行之有效，不評論個別情況，稱如遇「急進方法」有需要者可報警求助。