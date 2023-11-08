南韓爆床蝨 港旅客恐帶回家

【本報訊】英法床蝨危機近日蔓延至港人外遊勝地之一的南韓，滅蟲專家則相信蝨患有機會隨飛機等交通工具來港，促市民外遊期間仔細檢查床罅，回家後以高溫清洗衣物等行李。香港旅遊業界表示已密切留意事件，已要求酒店注意清潔衞生，暫時未收到旅客要求退團。

籲檢查床罅 高溫清洗衣物 香港蟲害管理學會主席陳澤森表示，交通便利令蟲害問題容易傳播至世界各地，相信歐洲其他地區亦有傳播風險，尤其當地交通工具座椅多使用布織椅套，床蝨易藏匿其中。陳提到，床蝨主要吸食人類等動物血液維生，可透過二氧化碳的氣味找出動物位置，於住宅中一般藏於床框、床邊等罅隙位置，較難被察覺及清理。

陳澤森續稱，行李箱的車輪是最容易藏蝨，提醒外遊港人應檢查酒店床鋪位置；而床蝨怕高溫，回家後可以攝氏50度以上的蒸氣或熱水清洗衣物或行李滅蝨，有需要可聘請滅蟲專家除蝨。

東瀛遊執行董事禤國全則指，得悉南韓床蝨問題後已通知合作酒店加緊衞生清潔，但指至今未收到旅客反映有床蝨，預料情況暫不嚴重，未打算更改旅行團行程，例如取消韓式汗蒸幕等。他續指，暫未有旅客查詢南韓床蝨問題，也未見有人因此退團，會密切留意當地床蝨問題。