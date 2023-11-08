都大設遺言牆推廣生死教育

「死前遺願清單」留言牆是一項全球性的社區藝術活動，參加者在牆上寫下尚待完成的願望，分享及反思人生抱負，重新思索生命意義。這項活動在世界各地廣受歡迎，已先後設立了多達5,000幅留言牆，而今次是校方以至全港首度舉辦。

此外，校方於上月24至27日亦舉辦「攝影無限耆：生命探索之旅」展覽，透過多項具創意的活動，包括「攝影無限耆」相冊，參與學生義工為長者化妝及拍攝個人照以供後用，為長者在生前留下美好回憶，展覽亦展示了由學生操刀的攝影作品，以及由他們製作、記錄了不同長者故事的「人生紀念冊」。4天展覽共吸引近400名學生及教職員參與，有參與同學認為，展覽有助打破他們對死亡的忌諱，重新審視生命的價值和意義。