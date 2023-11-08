傳重建彩虹邨 團體倡宏照道項目安置居民

【本報訊】近日有傳房委會將選定在1962年入伙、有超過60年歷史的彩虹邨作為高齡公屋分階段重建項目的對象，最快年底公布。房屋局局長何永賢昨日表示，不會評論個別屋邨，但局方在選取重建屋邨時會考慮樓宇的結構質素、維修保養的費用和難度，以及能否在就近或同區安置居民。而公屋聯會主席文裕明則認為，彩虹邨樓齡已達60年，房屋質素偏差，居民也反映希望重建。

當局指需考慮費用難度 何永賢表示，當局選取重建屋邨時，會考慮到屋邨的重建價值，若屋邨規模太細，即便重建後能增加的單位也不會多，現時政府已要求發展項目約5%的住用總樓面面積，撥作社福設施，政府規劃工作不容易。而要就近安置，她認為大部分老舊屋邨鄰近市區，周邊早已發展，故就近安置有難度。

文裕明則表示，彩虹邨屬大型屋邨，共有7,400多戶，若搬遷計劃分兩至3期進行，估計需約20年時間才能完成；他建議當局考慮以宏照道的公屋項目用作接收，並先處理彩虹邨內一些學校或較矮的建築物，利用有關土地建新樓用作安置。

而測量師學會前會長何鉅業認為，彩虹邨此類較早期的公共屋邨，會出現很多外牆石屎剝落或室內滲水的問題，估計每年維修費用達兩至3億元，維修成本可能是20至30年樓齡屋邨的兩、3倍或以上，而彩虹邨是位處市區較難得的完整土地，若用盡地積比率，或可興建40至50層高的樓宇，興建成公屋會較恰當。