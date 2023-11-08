6大連鎖食肆倘轉重用杯 可年慳2.2億即棄杯

【本報訊】港人每年扔近4億個即棄咖啡杯，環團聯同大學的研究發現，重用杯在13項環境影響類別中表現較即棄杯好，即使重用杯需運送清洗等，但仍能較即棄杯節省能源及污染，包括用少逾30%的水，因即棄杯的排放集中於生產過程，即使做好回收仍難減污染。團體又推算，只要6大連鎖餐飲店全數轉用重用杯，每年便能慳約2.2億個即棄杯，相等於減少逾275公斤碳排放及21個標準泳池的食水。

綠色和平聯同兩間大學科研團隊針對香港、台北等4個東亞地區，分析5個重用杯服務過去一年的營運數據，建立系統模型。模型假設全港有40個商戶參與重用杯系統，提供一萬個可重複使用300次的膠杯，從而計算出3年後重用杯不同使用量情況下，由生產、運輸、銷售、使用、拋棄的整個生命週期中所產生的環境影響，並與即棄杯比較。

研究發現，只要商戶每日以重用杯售出30杯飲品（高用量情況），3年後平均每個重用杯比即棄杯減少約25%溫室氣體排放、37%水資源及約34%對人體有害的毒性物質，另節省7%化石燃料。不過，若商戶每日只使用13個重用杯（低用量情況），使用重用杯卻較即棄杯多用約12%燃料。

愈多人用 平均節省愈多資源 香港科技大學可持續發展學部梅珂（Meike SAUERWEIN）解釋，即棄杯所造成的環境影響絕大部分源於生產階段，重用杯則來自清洗、運輸及包裝，例如清洗過程所使用的電力，只要愈多人使用重用杯，每個杯平均便能節省愈多環境資源。梅珂續指，本港城市交通距離較短，可善用短途物流系統將重用杯運到工場清洗，進一步減少碳排放。

環團參考市場調查研究等數據推算，若全港6間連鎖餐飲店轉用重用杯系統，每年可慳逾2.2億個即棄杯，相等於減少逾275公斤碳排放，相當於逾750輛汽車行走一年；用少逾1,800桶石油；以及節省近4.3萬立方米、相等於21個標準泳池的食水。