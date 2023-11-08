粵港打擊南亞人蛇 3日拘127人

【本報訊】入境事務處（入境處）與廣東省公安機關等部門本月4日至6日，一連3日舉行代號「獴獵-3」的粵港聯合執法行動，針對打擊非華裔非法入境人士。行動中，粵港兩地合共拘捕127人。當中廣東省公安機關拘捕了57人，包括7名蛇頭、50名意圖偷渡來港的非華裔人士，及早杜絕了非法偷渡行動。被捕者中，35人屬孟加拉籍、12人是巴基斯坦籍、另有3名印度籍人士。

在今次行動中，入境處聯同執法部門人員在全港各區進行反非法入境者行動，巡查非法入境者的匿藏黑點；入境處亦展開反非法勞工行動，加強打擊非華裔非法入境人士。同時，粵港兩地執法人員亦加強海上聯合巡航，截查可疑船隻以堵截非法入境人士從水路偷渡入境。

本港的執法人員成功拘捕了70人，突擊搜查超過218個目標地點，截查60艘可疑船隻及990名可疑人士，當中檢獲兩艘快艇。被捕人士當中，兩名23及28歲內地居民男子及一名29歲持擔保書（俗稱「行街紙」）印度籍男子涉嫌協助及教唆他人非法入境及留在香港被捕。另外22名男子涉嫌非法入境被捕，分別為兩名內地居民、9名孟加拉籍、7名巴基斯坦籍、3名印度籍及一名越南籍人士，年齡介乎22至56歲。

反黑工行動 45男女被捕 此外，5名內地居民及31名非華裔人士在反非法勞工行動中被捕，分別涉嫌違反擔保書條件、從事非法工作、逾期逗留等罪行。31名非華裔人士為6男25女，年齡介乎23至50歲，當中包括7名持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。入境處亦拘捕9名涉嫌聘用非法勞工的僱主，包括8男一女，年齡介乎36至79歲。