調查︰明年薪酬實增1.7% 遜亞太區平均水平

經濟復甦不似預期 機構指加幅合理 本港打工仔明年有望加薪！有人力資源顧問機構發表新一份薪酬趨勢調查報告，預測明年本港僱員薪酬平均增長4%，慮及通脹因素，其實際薪酬增長為1.7%，較今年少0.1個百分點，亦低於亞太地區平均2.2%水平。有人力資源顧問指，本港經濟復甦不似預期，故加薪4%仍屬理想。

由ECA International發表的調查報告指，涵蓋超過70個國家和地區數據。報告指出，今年香港僱員薪酬名義上增長為4%，並預計明年將維持相同增幅。與亞太地區及全球其他地區相比，香港僱員受惠於本地低於平均水平的通脹率，使明年的實際薪酬將持續地增長。然而，明年本港通脹率預計達至2.3%，香港僱員的實際薪酬增長將為1.7%。

內地升4.1% 排區內第3 報告指，明年亞太地區的平均實際薪酬預測增長為2.2%，較全球平均增幅高逾一倍。除了斯里蘭卡和新西蘭外，大部分增長將跑贏今年表現。其中，內地預測實際薪酬上漲4.1%，排區內第3名；台灣及澳門分別升2.5%及2.3%；新加坡今年跌1.5%，預期明年升0.5%。區內預測最大增長分別是印度及印尼，分別升5.1%及4.3%。

至於日本今年通脹率升至3.2%，導致實際薪酬下跌0.4%；隨着明年通脹率預計降至2.9%，同年實際薪酬僅略微增長0.1%。綜觀全球今年實際薪酬平均下降0.9%，明年有望止跌回升1.0%。其中，英國僱員實際薪酬升1.3%。

ECA International 亞洲區域總經理夏力信表示，香港名義薪酬增長一如所料在今年反彈至疫情前的水平。同年實際薪酬增長在亞太地區的排名居中，但仍遠高於新加坡，原因是新加坡於當地通脹率持續高企，致今年實際薪酬錄得跌幅。

人力資源顧問周綺萍表示，香港復常步伐較其他國家慢，且經濟復甦亦不似預期，如投資市場、房地產、出口貿易等表現差，預測明年打工仔「未必能夠有太高加薪」。不過，本港多個行業長期缺人，僱主有必要調整薪酬挽留人才，故預期加薪4%仍屬理想。她建議，若然個別行業人手短缺，打工仔明年不妨進取搵工，並說︰「轉過去唔適合，再搵新工都唔難。」