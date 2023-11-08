玫瑰崗中學倉促停辦惹爭議 校方倡中一至中五下學年轉校

【本報訊】創校逾60年的玫瑰崗中學，今年9月宣布將停辦後，掀起師生和持份者爭議，早前更有學生拍片懇請特首提供新校舍，惟相關影片期後被下架。校方上周五（3日）提出，建議所有中一至中五生，在下學年9月1日轉往余振強紀念第二中學（下稱余二）。校方強調可按自己意願選擇，開展方案需過半數中一至中五生家長贊成。

玫瑰崗中學家教會主席包比達昨日在一個電台節目中表示，方案可以接受，因為現時已經別無他法，家長及學生需要走出困局，但他指有家長表明不願意轉校，亦有家長擔心余二太遠，目前很難評估會有多少家長會同意轉校。包比達又提到，昨日是玫瑰崗中學的陸運會，很可能是最後一次，所以學生都很珍惜，積極練習，表現正面。

要求家長表達意向 校方上周五發布10頁「常見問題解答」重申停辦原因，解釋為何推出建議方案，日後如何支援學生、安排課程和課外活動等；亦計劃在本周五（10日）安排中一至中五生代表參觀余二，周六（11日）再安排家長參觀，本月25至26日安排學生及家長參與余二開放日，並要求家長本月中旬之前表達轉往余二意向。

校方稱，余二是位於香港島的天主教學校，能容納玫瑰崗中學中一至中五共17班學生，「是所有可能選項中的最佳選擇」，又稱「轉學的學生人數愈多，能轉往余二任教的教師也愈多」。若少於半數學生願意轉讀余二，「過渡委員會」將進一步商討，惟初中生最多讀至中三便要轉校，2025/26學年完結後停辦。學校已計劃聯繫特定學校，包括聖貞德中學、余二、中華基督教會桂華山中學和北角協同中學，特別考慮玫瑰崗學生。