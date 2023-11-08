藍領缺人手 僱主爭崩頭

4年間少16萬人力 輸入外勞難救近火 人口老化及移民潮令本港勞動力供不應求，政務司司長陳國基昨日表示，截至今年10月底，已有約7萬名人才獲批簽證來港，超越政府目標，不過，低技術勞動人口於2018至2022年間減少約16萬人，疫後經濟復甦加劇了本港勞工短缺問題，明言要繼續「搶人才、留人才」。立法會昨舉行教育事務委員會會議，有議員質問政府擴大非本地學生收生時，如何保障本地學生權益，教育局局長蔡若蓮表示，擴招的40%分配到平均4年落實，每年大概多招收5%，鼓勵本港同學「擁抱」和「支持」國際化、多元化。

陳國基昨日應邀出席一個商會活動，他談到本港勞動力短缺的問題，陳表示，本地勞動人口在過去數年流失超過10萬人，當中不少是壯年和富經驗的管理及專業人員，各行各業均出現人才短缺的情況。至於政府搶人才的計劃，截至10月底，約7萬名人才已獲批簽證來港，遠超政府所定每年輸入至少3.5萬名、預計留港至少12個月人才的績效指標。

另外，新一份《施政報告》推出多項吸納外來人才的措施，包括擴大「高端人才通行證計劃」大學名單、成立實體「香港人才服務辦公室」、為外來人才的置業印花稅實施「先免後徵」安排，以及設立「資本投資者入境計劃」和「職專畢業生留港計劃」等，料為提升本港競爭力、推動經濟發展動能提供重要支援。

歸咎人口老化 結構性勞動力減 陳國基表示，香港面對人口高齡化、結構性勞動人口縮減問題，低技術勞動人口於2018至2022年間減少約16萬人，疫後經濟復甦更進一步加劇勞工短缺問題。今年6月，政府先後宣布為建造業和運輸業制訂行業輸入勞工計劃，以及優化「補充勞工計劃」的涵蓋範圍及運作，望吸納更多勞動力。

此外，立法會昨進行教育事務委員會會議期間，議員梁子穎詢問擴大非本地學生收生後，學校資源上是否充足，又如何保障本地大學生。蔡若蓮回應指擴招非本地生採用「循序漸進」方式，學校會考慮學生照顧、教職員人手、教學空間、宿舍等配套，擴招的40%分配到平均4年落實，每年大概多招收5%，又表示不應用「保障」二字，因擴招非本地生是為本地學生創造更多元、國際化網絡，指封閉的心態會浪費香港作為國際教育樞紐機會，鼓勵同學「擁抱」和「支持」國際化多元化。