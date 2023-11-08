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遺未熄煙蒂 焚住廈樓梯

消防到場開喉把火救熄。 消防到場開喉把火救熄。
消防到場開喉把火救熄。
【本報訊】昨晨8時許，銅鑼灣記利佐治街25至29號珠城大廈梯間，有垃圾及紙皮起火，冒出的濃煙沿樓梯攻上樓上樓層，有住戶發現報案，並自行疏散到地下暫避。消防到場派出一隊煙帽隊及開動一條喉，迅速將火撲滅，相信有缺德市民留下未熄滅的煙蒂引發火警，案件無可疑。
疏散的住戶返回大廈。（陳俊華攝）疏散的住戶返回大廈。（陳俊華攝）
疏散的住戶返回大廈。（陳俊華攝）
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