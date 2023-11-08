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龍門陣
餐廳冒濃煙 傳刺鼻膠味
起火餐廳冒出大量黑煙。
【本報訊】港島炮台山英皇道163至163B號地下一間餐廳廚房，昨晨約10時發生火警，現場冒出大量濃煙，同時傳出燒膠刺鼻氣味，多名廚房職員見狀逃生，並報案求助。消防接報到場，派出一隊煙帽隊及開動一條喉救火，迅速將火救熄。事件中無人受傷，不排除廚房內有爐頭因油煙搶火肇禍。
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