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紫外光燈短路 殘疾院舍起火
消防到場將火撲滅。（趙瑞麟攝）
【本報訊】昨晨9時許，荔枝角長坑路一殘疾人士院舍內，泵房位置發生火警，職員報案求助。消防到場出動一隊煙帽隊，開動一條喉將火救熄。事件中無人受傷，初步不排除有紫外光燈短路釀成火警，起火原因無可疑。
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