車房三級火烈燄沖天 爆炸聲連連

消防400米外拖喉取水 12座駕付之一炬 本港昨日發生至少7宗火警！當中元朗公庵路一車房凌晨時分起火，噴出沖天烈燄令黑夜亮如白日，並傳出一陣陣爆炸聲，村民驚聞火警報案。消防到場開喉灌救，由於火勢猛烈兼火場面積頗大，約半小時後將火警升為三級，大批消防增援到場救火，至凌晨4時始將烈火撲熄。車房已付之一炬，10多輛汽車燒成廢鐵，兩隻狗下落不明，火警初步不涉刑事成分，起火原因有待進一步調查。

波及村屋單車貨倉 昨日凌晨零時14分，公庵路白沙村一車房突然起火，現場一時間烈燄沖天，濃煙亦席捲半空，同時傳出多次爆炸聲，驚動多名附近居民報案。消防接報到場灌救，鑑於火勢猛烈需增派更多人，遂於零時49分將火警升為三級，大批消防增援到場協助撲救，至約凌晨4時終於將火救熄。據了解，火場面積約20米乘30米，裏面約12輛汽車遭焚毀，另波及相鄰一幢村屋及一個單車貨倉，倉內損失有待點算。

30男女4狗需疏散 執法人員經初步調查，暫未有證據顯示案件涉及刑事成分，惟現場起火原因有待確定。事件中無人受傷，期間13男17女居民及4隻狗需疏散到安全位置暫避。受事件影響，公庵路及僑興路來回線一度封閉。附近居民李小姐指，起火車房開業10多年，她與家人當時亦自行疏散。車房內飼養了3隻狗，其中一隻由消防員救出，交予她暫時照顧，其餘兩隻則下落不明。

消防指，火警中共出動3隊煙帽隊及開動3條喉撲救，共147名消防員及救護員在場撲火及救援，期間亦動用滅火機械人協助找出隱藏熱源，並透過無人機作高空視察。由於火場面積大，多個倉庫空間亦放滿汽車零件及單車等雜物，加上火場離水源約400米，令救火難度增加。火警期間消防處呼籲市民若受到隨風飄散的煙霧和異味影響，關閉門窗及保持鎮定。

此外，沙田九肚山麗坪路33號玖瓏山一單位，昨日凌晨2時許失火，居民及保安見狀報案求助。消防接報到場開喉撲救，並迅速將火救熄。起火單位53歲男戶主疑吸入濃煙不適，需由救護車送院治理，大廈內約50名居民則疏散到樓下安全位置，相信屋內香火燃着雜物釀成火警。