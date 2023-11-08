醫健：健康在您手：鼻敏感紓緩有法 用藥前宜先諮詢

相信不少人一到轉季，或空氣污染嚴重的日子，便飽受鼻敏感症狀困擾，包括打噴嚏、流鼻水、鼻塞、鼻和眼睛痕癢等，影響日常生活和睡眠質素。鼻敏感又稱為過敏性鼻炎，是免疫系統對空氣中平常無害的致敏原，產生過強的反應所導致。常見致敏原包括花粉、動物毛髮及塵埃等。

藥物紓緩徵狀 其實適當使用藥物已可有效紓緩鼻敏感徵狀。例如「口服抗組織胺藥」，可減少鼻水、鼻癢和打噴嚏等症狀。相對於傳統的抗組織胺藥，新一代藥物較少引起昏睡的副作用，每日服藥次數較少，因此建議優先選用。

具有消炎作用的「噴鼻式類固醇」，能有效阻止過敏反應，適合中度至嚴重患者。藥物一般需要使用數天至兩星期才發揮最大療效，因此應持續使用以達最佳的效果。它只在鼻腔局部低劑量使用，按指示適當使用副作用輕微，很少引起口服類固醇的副作用，此類藥物均需醫生處方或經藥劑師評估後才可購買。

至於「通鼻塞藥」則能收縮鼻黏膜中的血管，減少腫脹，緩解過敏引致的鼻塞，可分為滴鼻劑和口服藥物兩類。不過，長期使用滴鼻劑可引起鼻塞症狀反彈，因此建議不宜連續使用超過五天。口服藥物可引致血壓上升和心悸。如患有青光眼或心血管疾病等，應先諮詢醫生或藥劑師意見。

預防接觸致敏原 預防鼻敏感首要是避免接觸致敏原，患者應經常保持家居清潔及乾爽，避免吸入二手煙和其他刺激物質。患者亦可使用生理鹽水洗鼻，沖洗鼻腔內的致敏原和保持濕潤，改善鼻敏感症狀。如市民對鼻敏感的治療有任何疑問，使用藥物前應先向醫生或藥劑師查詢。

聖雅各福群會惠澤社區藥房註冊藥劑師盧建業

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