柴灣3工廈水塔 退伍軍人桿菌超標

【本報訊】機電工程署昨日公布，署方上月協助衞生防護中心在港島東區抽取冷卻塔水樣本化驗，在其中3個位於柴灣的工業大廈水塔樣本中，驗出退伍軍人桿菌總濃度超標，相關大廈的冷卻塔擁有人已完成消毒工作。

署方表示，今年1至10月例行檢測共879個水塔樣本，涉及567幢建築物，當中41個樣本超標，已發出「妨擾事故通知」。署方提醒，淡水冷卻塔擁有人有責任妥善設計、操作及維修冷卻塔，應按照《淡水冷卻塔實務守則》定期檢查和適時維修冷卻塔，定期檢測水質，防止退伍軍人桿菌孳生。

退伍軍人病是由退伍軍人桿菌引起的傳染病，主要病徵包括發燒、咳嗽、呼吸困難、疲倦、頭痛、肌肉疼痛，有些患者也可能出現腹痛和腹瀉的症狀，病情嚴重時可出現神經系統病徵如精神錯亂和呼吸衰竭，並有可能引致死亡。退伍軍人桿菌特別適合在攝氏20至45度的溫水中生長，可存活在不同的水源環境裏，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池、加濕器和家居呼吸道醫療器材等。