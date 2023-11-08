早期肺癌易復發 術前療程效用大

【本報訊】肺癌是本港癌症的頭號殺手，癌症關注組織「癌症資訊網慈善基金」表示，早期肺癌患者接受手術後，約四成人有機會在5年內復發。但最新臨床研究顯示，患者若在手術前接受輔助免疫療法，則可大大降低癌細胞的存活率和擴散率，建議政府盡快將有關療法納入藥物安全網。

根據香港癌症資料統計中心2020年的數字，新增肺癌病例共5,422宗，而死於肺癌的人數高達3,910人。在所有登記病例中，81.3%為非小細胞肺癌，其中1至3期佔了近四成。手術是早期非小細胞肺癌的標準治療方法，但5年存活率僅有約50%，患者局部復發的風險更高達約40%。術前輔助化療雖被認為是可切除1至3A期非小細胞肺癌患者的標準治療方案，然而全身性隨發率高，以及不良反應發生率亦高，此治療方案的預後並不理想。

團體倡港府納藥物安全網 最近有臨床研究顯示，於手術前配合輔助免疫治療可縮小腫瘤，並降低復發風險，提升治愈機會。四分之一病人在完成術前免疫治療後再進行手術，組織內並無檢測出存活的癌細胞。研究亦顯示，六成的中國人種接受術前輔助免疫治療後3年內，無復發的迹象及死亡。對比只使用傳統化療，只有四成的病人在3年內無出現擴散；而接受術前輔助免疫治療的病人則有八成無出現擴散的情況。臨床研究亦顯示，七成病人3年內無出現擴散。

臨床腫瘤科專科醫生鄭志堅指出，現時術前輔助免疫治療已成國際標準，英國以及澳洲等先進國家已將其納入資助項目，惟香港並未有就相關術前免疫治療納入藥物安全網。癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀亦表示，大部分患者認為缺乏政府資助是接受有關療法的主要障礙，促請政府盡快將該項療法納入藥物安全網。