非洲豬瘟又攻港 場內殺豬防散播

屠房存貨「日日清」 漁署稱不損供應 瘟疫停不了！漁農自然護理署昨（7日）晚公布，漁護署人員昨日巡查元朗流浮山一持牌豬場，從32頭豬隻中抽取樣本檢測，結果發現其中16頭豬隻的樣本有非洲豬瘟病毒。漁護署根據非洲豬瘟應變方案，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知。為謹慎起見，將安排在場內銷毀豬隻。豬肉行總商會理事長許偉堅表示，涉事豬場位於元朗上白泥、下白泥附近，該處較少豬場，而且涉事豬場附近沒有其他豬場，相信病毒不會擴散。

漁護署發言人表示，已即時就相關個案通知所有本地豬農，亦已派員巡查有關豬場3公里內的其他3個豬場，並無發現豬隻健康有異常。為審慎起見，漁護署亦已暫時禁止這些豬場運出豬隻，並進行豬隻採樣及檢測，以確保豬場沒有受到感染。至於3公里以外的其他豬場，亦無收到豬隻有異常情況的報告。漁護署人員會提醒豬農妥善實施良好生物保安措施，並繼續密切監察以及早發現豬隻異常情況和豬場是否受到感染。

非人畜共通病 食用須煮熟 據流浮山現場觀察，沒發現大規模銷毀行動。多間農場均平靜。漁護署則強調，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險，豬肉煮熟後可放心食用，市民毋須擔心。相信個案不會影響本地屠房運作，亦不影響整體活豬供應。上水屠房及荃灣屠房自2019年6月起已實施「日日清」措施，即所有運到屠房的活豬會在24小時內屠宰，屠房內不同位置的豬欄每日均會清空，並進行徹底清潔消毒，進一步加強屠房生物保安及減少豬隻在屠房感染疾病的機會。

本地豬佔比少 料不會擴散 許偉堅解釋，涉事豬場位於元朗上白泥、下白泥附近，該處較少豬場，以往發現有豬場出現非洲豬瘟病毒，當局都會有大動作，整個豬場「啲豬會全部殺晒」。加上涉事豬場附近沒有其他豬場，相信病毒不會擴散，「所以一啲都唔擔心」。他又指，本港每日銷售豬量約3,000隻，本地的豬隻佔比不足10%，故相信今次事件對業界影響不大。