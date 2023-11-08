港府拒正視 賴外圍環境差

【本報訊】本港經濟疲弱多時，但政府官員一直採鴕鳥政策，不願正視。年中公布第2季經濟數字時，財金官員仍抱着經濟將會強勁復甦的樂觀看法，並將全年本地生產總值的實質增長預測由5月時覆檢的3.5%至5.5%，修訂至4.0%至5.0%，即將年初估計下限再調高。反觀與本港經濟相似的新加坡，早在公布第2季經濟表現時，當地政府已看到復甦滯後的情況，及時修訂樂觀看法，將全年經濟增長由原本預測的0.5%至2.5%，下調到0.5%至1.5%。