土地流標 當局稱多因素影響

【本報訊】經濟吹冷風，近期本港接連有多幅土地流標，房屋局局長何永賢昨日出席電台節目時表示，政府不會就流標及經濟情況作揣測，辯稱政府地皮流標受很多因素影響。至於《施政報告》提出的「減辣」措施，她指有很多市民希望「上車」，但現時經濟狀況令不少人在置業時變得謹慎，政府的措施要平衡大局。

死撐不撤辣為保障居民 何永賢表示，近期多幅政府地皮流標受許多因素影響，包括外圍利息上升等，而推出「減辣」措施是因為現時的市況已經與2010年推樓市「辣招」時不同，經濟增長放慢，令不少人在作出置業決定時變得謹慎和冷靜。政府未有全面「撤辣」，也是為了保障本地居民可優先買樓。

何永賢續指，就樓市調控措施作調整時，政府需要平衡整個大局，不能單看一邊，因本港仍有好多人希望「上車」，因此將買家印花稅和新住宅印花稅稅率減半，是恰當的調節。至於樓市市況在措施公布後，未有明顯變化，何永賢認為措施只是公布了一至兩星期的短時間，仍需時間觀察樓市發展，相信要時間鞏固。