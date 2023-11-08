經濟谷極唔起 百業年關等死

進出口表現差勁 旅客僅疫前7成 預測增長縮至3% 疫後香港經濟復常不似預期，街上吉舖隨處可見，百業年關等死。有財金官員昨日表示，最新預計今年本港經濟增長可以超過3%，然而在年初公布的財政預算案內預測經濟增長為3.5%至5.5%，變相承認本港今年全年經濟增長數字較年初預算案公布的下限即3.5%還要低，可見當局錯估，而增長明顯放慢，本月10日將公布第3季經濟表現。該官員認為放慢與內地出口及本港轉口均持續疲弱有關，加上本港通關後，航班只回復到疫情前7成左右。有銀行則預測經濟增長將下調至3.3%。

官員盲目樂觀 稱復甦勢頭持續 香港昨日舉行「國際金融領袖投資峰會」，有財金官員指，預計本港全年經濟增長逾3%，承認略遜預期，但強調復甦勢頭正在持續，相信隨着本港與世界往來不斷增加，會有更多旅客及生意來港。他又解釋將經濟增長由3.5%至5.5%下調至逾3%，是因為首季與內地通關後，經濟復甦動力十分好，所以將經濟增長修訂為4%至5%。不過，在過去一段時間，內地出口及本港轉口均持續疲弱，加上本港與國際全面通關後，航班只回復到疫情前七成左右，未全面恢復，因此制約了本港經濟增長，與原本估算下半年轉好的情況不同，反而持續下跌。

來年經濟 展望創科金融服務業 不過他估計，隨着本港航空升降量逐步回復，將進一步帶動旅客及生意來港，而今年第4季至明年首季，本地經濟主要增長動力會來自私人消費及旅遊服務輸出，而創新及科技業和金融服務業，則屬本港經濟中期增長的雙引擎。

金管局總裁余偉文則指，目前香港已擺脫疫情，但不明朗的因素持續，包括高利率環境下，影響環球經濟、科技、ESG（環境、社會和企業管治）等發展。國務院副總理何立峰表示，香港作為內地最大的外資來源地及對外投資目的地，為內企接外投融資的首選通道，亦是人民幣國際化的重要基地，勉勵香港要着力加強自身建設，進一步提升影響力，並要更好融入國家發展大局。

另外，渣打銀行（香港）亦調低香港今年全年經濟增長預測，由4.3%下調至3.3%，明年亦由3.6%降至2.9%，而今年7月該行曾將本港今年經濟增長由3.6%上調至4.3%。渣打銀行（香港）大中華區高級經濟師劉健恆解釋，觀乎息口高企及外部因素繼續不明朗、內部經濟亦表現參差，第3季經濟增速僅有4.1%未如強勁，所以若果本港全年經濟要達致該行早前預測的4.3%目標，意味第4季經濟要升7%才可。他又指，零售、投資及出口3大經濟環節表現均較預期弱，尤其是零售表現落差較大，房地產及股市帶來的財富效應未如正面；出口亦未由去年的基數回復元氣。

調查：9成中小企 料明年營商難 該行又進行調查發現，91%中小企預料明年會遇營商困難，其中53%認為經濟環境將較預期差、35%及32%則認為成本上升及難以招聘是企業面對的問題。