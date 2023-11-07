冰鑑春秋：選賴清德真的最安全嗎

賴清德在網絡節目表示，若選擇他當總統，兩岸發生戰爭的機率是最低的，因為他最有能力守護台灣的安全；他認為國家安全與兩岸和平不是接受一個中國原則、九二共識，放棄主權；不是接受以一個中國原則為前提，去簽訂服務貿易協定，也不是去簽訂以一個中國為原則的和平協定。

賴清德講的很大聲，但他的邏輯卻完全死亡，根本無法自圓其說。首先，一個中國原則、九二共識為甚麼是放棄主權？馬英九8年都主張九二共識，請問台灣喪失了甚麼主權？目前台灣的憲法仍舊包含「大陸地區」，賴清德是完全不懂台灣憲法？還是故意扭曲？如果大家不是中國人，大陸為甚麼要對台灣讓利？如果兩方根本是不同的國家，雙方對領土的主張怎麼可能不導致戰爭？賴清德完全沒有任何解釋。

賴清德雖然在節目誇誇其談，卻無法告訴大家，按照其說法，兩岸為甚麼可以和平？以目前情況，蔡英文執政後，兩岸已沒有所謂「海峽中線」，解放軍常態性在台灣周邊軍演，而民進黨政府對此毫無任何反制作為，只能當作沒看到，甚至當導彈越過台灣上空時，還特別製圖告訴民眾超過一百公里的上空不算領空，故沒有侵犯台灣主權，孬到一個匪夷所思的境界。

現在賴清德睜眼說瞎話，先別提大陸與台灣民眾，請問美國爸爸相信你說的話嗎？美國在台協會（AIT）主席羅森伯格為何特地到台灣發表談話，強調美國不支持台獨？不就是針對賴清德提出的警告？明白表示台灣選誰都行，但千萬別選個搞台獨的來讓美國爸爸揪心。賴清德知道自己最大的罩門，就是極度可能會導致兩岸發生戰爭；但要說服別人，至少要有個基本道理，甚麼道理都說不出只能硬拗，只會讓人對他的疑慮更深。