筆下風雲：倘普京都算是罪犯

以巴戰爭爆發未滿一個月，加薩的死亡人數已超過9,000人，當中65%是兒童和婦女，說是慘無人道也絕無誇張。更令人震驚的是，俄烏戰爭去年2月開打至今，烏克蘭死亡人數竟然同目前加薩死亡人數差不多。以色列用不足一個月的時間，追平烏克蘭接近兩年的死亡數字，如果普京因為犯下戰爭罪而被國際刑事法院通緝，那麼，為何內塔尼亞胡不用被送上法庭受審？

可以看見，俄烏戰爭開打不足一個月，雙方即在白羅斯展開談判，最終達成協議，普京同意設立「人道走廊」疏散平民。至少有1,200萬烏克蘭人逃離家園，超過500萬人被鄰國接收。然而，加薩完全被以色列封鎖，230萬人無處可逃，以色列更一直反對設立人道走廊，只是迫於國際壓力才不情不願限時開放拉法口岸，讓極小量卡車物資進入加薩。兩相比較下，普京不是慈悲為懷是甚麼？

西方國家直斥俄羅斯入侵烏克蘭，是侵略者，國際刑事法院向普京發出通緝令。美國更用盡方法制裁俄羅斯，將其踢出SWIFT，凍結俄企和個人在瑞士的資金等。但以色列內塔尼亞胡政府不僅僅入侵加薩，它長久以來對加薩進行高壓而集中的監管，令加薩變成全世界最大的監獄和集中營；現在更無差別狂轟平民，連醫院、學校、難民營、救護車、聯合國人員、記者統統不放過，完全就是種族滅絕，性質豈非更惡劣千百倍？西方國家為何不作出制裁？

一場以巴戰爭，將美國及西方的虛偽、雙標再次赤裸裸暴露人前。然而今時今日隻手已無法遮天，全球正掀起反以反美浪潮，多國的美以大使館門外都有反戰示威集會。美國盲撐以色列，結果是將自己僅餘的遮羞布也給扯掉。