龍吟虎嘯：拜登能脫身就算好彩

拜登的尷尬在於，他對中國和俄羅斯同時出拳、點火，試圖一舉拿下「兩大對手」，卻連連碰壁，目前想找一處抽身，卻得不到當時力挺他的美國「主流政治」的支持，他的抽身救大選、爭連任的算盤不易打響。拜登現在的選擇，是從中美博弈中暫且抽身，繼續在俄烏之戰中死頂爛頂。

北京很清楚拜登的處境和算盤，會好好和他玩一玩、擺一道，北京會開出一些辣條件。拜登政府也看出這點，正在「以攻為守」，一邊放軟身段求中國「緩和關係」、一邊又要推出對中國企業搞新的制裁，推出新的「實體清單」，加速對台售武、在南海策動「盟友」對中國挑釁。拜登以為這樣做，不但能保存顏面，而且可以迫使北京接受他的「改善關係」，向美國社會和盟友宣稱他壓服了中國，「實現兩國元首會面」。美國的選舉政治最吃無恥政客這一套，美國的無恥政客最會玩這一套。

這些年，美國「主流政治」、「社會精英」、「媒體輿論」，民主黨、共和黨團結一致反華反共，同仇敵愾要打垮中國。民主黨的拜登政府，「躬逢其盛」繼續共和黨特朗普發動中美國運之戰的勢頭，又對美國「世界盟友」來了個「歷史上的空前大整合」，對中國發起了更瘋狂、更全面的進攻，就差兩國刀兵相見了。拜登「躬逢其盛」，拉出了這麼一個「世紀大場面」，曾經十分得意，忘乎所以！

共和黨的特朗普說過，「打贏中國很容易」，拜登比他還狂、還輕佻，在沒打贏中國的情況下就開打俄羅斯，策動、挑起俄烏戰爭，試圖用俄烏戰爭、用打垮普京威脅北京——把「烏克蘭模式」搬到台灣，讓北京害怕一旦俄羅斯被擊垮，美國就會輕易攻打中國。拜登狂妄和愚蠢的以為俄烏之戰是一箭雙鵰，是為美帝國主義立下的不世之奇功。

然而還未到兩年，拜登的夢破滅了。他現在再無建功立業的心情，能夠體面脫身就算好彩。