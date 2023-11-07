政情：陳祖恒去牛仔節撐場 同時裝界名人影相

呢排時裝業界都好多活動，好似日前就有個「香港牛仔節」喺中環街市搞咗開幕禮，紡織及製衣界議員陳祖恒（Sunny）當然有去撐場喇！仲畀佢遇到時裝界名人添！

響應環保 話唔少品牌運用可持續技術 邊個？咪就係享譽全球嘅時裝設計師譚燕玉（Vivienne Tam）囉！見到佢哋嘅合照，雖然Sunny笑得比Vivienne Tam含蓄，但仍然反映到雙方都好開心嘅。機會難得，Sunny當然捉住Vivienne Tam交流吓時裝潮流嘅走勢。

其實呢個牛仔節已經係第3屆舉行，係由「創意香港」贊助、職業訓練局轄下香港知專設計學院（HKDI）舉辦嘅。Sunny話今屆牛仔節係以「牛仔新勢力：促進全球牛仔文化交流與合作」為主題，當中嘅展覽同市集既為牛仔品牌提供展示產品嘅平台，亦有由HKDI學生親自設計的牛仔時尚產品。

依家環保已經係潮流，Sunny話唔少品牌亦運用咗唔少可持續同綠色技術，例如有品牌運用廢棄的紡織物料同舊衫褲，改造成新嘅服裝，亦有品牌用咗植物印染等綠色技術，體現行業與時並進、綠色可持續嘅一面喎。