政情：社會重回正軌 洪雯：公僕要改變思維

公務員編制逾19萬，現時實際嘅人數亦超過17萬。過去唔少議員炮轟公務員表現差、官僚，議員洪雯亦話公務員係時候要改變少做少錯、唔做唔錯嘅思維同文化。

倡創建敢做事擔責新文化 洪雯喺社交平台貼文指應擁有最多公務員會員嘅華員會之邀，喺周年大會分享對內地融合面對嘅實際障礙、未來務實推進路徑嘅睇法。佢話長久以嚟，19萬公務員係香港社會嘅重要持份者，高效廉潔一向深受社會信賴，但係過去10幾年，由於政治對立、撕裂，公務員動輒得咎，以致於形成「少做少錯、唔做唔錯」嘅文化同心態。

然而今時今日，社會已經唔同咗，佢話大嘅政治問題已得到解決，整個社會環境漸回正軌，而公務員係時候改變思維同文化，重新出發，創建敢做事、敢創新、敢開拓、敢擔責嘅新文化。

佢又話社會亦應形成「容錯文化」；開拓、創新，雖然唔可能百分百成功，而社會唔容許有錯，必然會將公務員推回舊軌。佢話開拓未來係全社會的職責，而改變公務員文化，社會都有責任。