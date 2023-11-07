過路處無交通燈 上班婦捱Tesla撞

【本報訊】荃錦公路及青朗公路先後發生車禍。昨晨約8時15分，一輛Tesla電動車沿荃錦公路往荃灣方向行駛，至近芙蓉山路交界時，撞倒一名姓李（50歲）女途人。事主頭、手及盆骨受傷，捱撞後神志不清，救護員為她包紮傷勢及戴上頸箍，再抬上救護車送院救治。姓李（30歲）男司機並無受傷，事後在場助查意外原因。

女事主的親友羅太稱，李婦事發時正前往上班，由於現場過路處並無裝設交通燈，途經車輛車速頗快，加上彎位造成視野盲點，導致該處發生過多宗交通意外，她經常提醒李婦改用另一位置過路以策安全，未料仍發生今次意外，形容事故「嚇死人」。涉事司機則表示，當時他駕駛Tesla落斜，因應路面阻塞，其車速僅約時速20公里，但他在出事一刻並無見到事主，懷疑她不是橫過馬路時捱撞。

連撼兩車 大欖鐵騎士人仰車翻 大約15分鐘後，一輛私家車及一輛電單車依序沿元朗八鄉青朗公路往荃灣方向的快線行駛，駛過大欖隧道收費亭後，私家車因應路況減速，惟尾隨的姓陳（34歲）鐵騎士疑收掣不及，導致電單車追尾撞上私家車，再失控撼向中線另一輛中型貨車。陳男在連撞兩車後人仰車翻，四肢受傷倒地，需由到場救護員送院治理。受事件影響，近大欖隧道九龍方向入口的快線及中線一度需要封閉。