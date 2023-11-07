歷來最大宗 費盡心思製成貝殼 值6.4億固態冰毒檢獲

墨西哥運港 拘4男女包括骨幹 香港海關偵破歷來最大宗販運固態冰毒案，10月下旬在一個由墨西哥經海路抵港的貨櫃內，檢獲1,100公斤、市值約6.4億元懷疑冰毒。該批冰毒被製作成貝殼，混雜於真貝殼中作掩飾，企圖魚目混珠逃避偵查運入香港。關員經過10日的監控遞送行動，上周六（4日）成功在沙田火炭一工廈，以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕收貨的販毒集團男骨幹，另外包括司機、貨倉負責人及物流公司的兩男一女亦被捕。

海關早前根據風險評估及情報分析，鎖定一個來自南美墨西哥、報稱載有海產製品的40呎海運貨櫃。由於寄貨人位於墨西哥的一個住宅地址，利用住宅寄運一個載有海產製品的貨櫃極為罕見，加上南美是毒品主要來源地，遂揀選該貨櫃檢驗。關員於10月26日在葵涌海關大樓驗貨場開櫃檢查，發現內有611袋海產製品，經過X光逐一檢查後，當中104袋有不尋常影像，即除載有貝殼外還混雜其他貨品。

重逾1100公斤 混入正常貝殼 關員打開其中一袋檢查，內有數十個貝殼，但部分顏色及外表與正常貝殼不一樣，再經仔細檢查後，可疑的貝殼外面包裝了一層蠟質，裏面則是以晶狀物體啤成一個貝殼形狀。經抽樣快速檢驗顯示對冰毒呈陽性反應，最終在104袋海產製品中起出1,100公斤懷疑冰毒，市值約6.4億元。案件顯示販毒集團花盡心思，把冰毒製成貝殼形狀，外層以一層蠟包裹，混入大量正常貝殼作掩飾企圖魚目混珠運港。

海關毒品調查科跟進案件，發現有人指示本地物流公司把該貨品運到上水古洞一拆貨場，該拆貨場亦扮演儲存倉角色。當日拘捕兩名分別為60歲男司機和54歲貨倉男負責人，翌日再拘捕一名46歲物流公司女負責人。

在經過連續10日的監控遞送行動後，上周六發現一名男子在火炭一工業大廈收取該批貨品，並將其搬入一個逾800呎單位。同日傍晚，該男子步離工廈時，關員遂拘捕該名報稱無業的27歲男子。關員在單位內檢獲大量包裝工具，部分貨品的包裝被拆開，相信上址是一個大型的毒品儲存及分銷中心。因單位內有大量紙盒，驟眼下以為是包裝精品及禮品的紙盒，而該些紙盒尺寸不同，估計是區分不同重量的毒品。相信部分毒品會被轉移到較細規模的分銷中心，亦不排除部分會轉移到其他地方。

工廈檢壓力機或處理可卡因 此外，關員在該工廈單位內發現壓力機及模具，不排除販毒集團稍後處理另一些類型的毒品，包括海洛英或可卡因。案件共3男一女（27至60歲）被捕，經初步調查，相信該名27歲男子為販毒集團骨幹，負責收貨、看倉及包裝毒品，於9月起租用上述工廈單位，他現時被扣查，將會被控以「販運危險藥物」罪名，餘下3人則獲准保釋候查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。海關連續兩年搗破超過一噸冰毒的案件，2022年10月在一批報稱椰子水的貨物內發現1.8噸液態冰毒。今年1至10月，海關已檢獲7.5噸不同類型毒品，較去年同期的5.3噸增加逾四成。