義務導師再狎女童囚2年 官冀擴性罪行查核範圍

【本報訊】一名男子於2015年以「義教」為名非禮兩年幼女童，重囚5年兩個月。2018年他刑滿出獄，到去年又重施故技，到香港仔一社區中心擔任義務導師，在課室伸手入6歲女童裙底再摸她陰道範圍。涉案男子早前在區院承認一項非禮罪，昨被暫委法官高偉雄判處監禁兩年。

僅涵蓋僱傭關係存漏洞 法官判刑後指，性罪行定罪紀錄查核只涵蓋僱傭關係，不包含義務性質工作，認為明顯存在漏洞。法官希望當局可將範圍修改至所有相關的工作均可查核，以防止不能自制的人士再犯案。

36歲被告程家倫，現時無業。被告曾於2011年至2014年間，上門「義教」兩名分別6歲及7歲的女童時，摸胸及摸下體非禮並用手機拍下一童的裸體片段，且在家中藏有多達18萬張照片及逾800個片段。辯方指被告明白有前科且涉違反誠信有加刑因素，但願承擔責任。

法官指Ｘ的報告雖未能顯示她有心理創傷，但事件亦影響到她結交朋友，須接受心理輔導；被告報告顯示他有孌童癖且重犯機會極高，對未成年人士仍有性衝動。專家表明絕不可讓被告再接觸女童。在考慮所有因素後，法官判處被告監禁兩年。

案情指，案發時被告是香港仔一社區活動中心的義務導師。去年10月12日下午，6歲的Ｘ在被告及一名女義務導師監督下，參加社區中心的小組補習班。

補習期間，女導師留意到被告把Ｘ帶到自己面前，要求Ｘ站在他雙腿之間。被告把身體靠前，以及多次用自己的面頰貼住Ｘ的面頰。

女導師下課後將情況告知Ｘ的母親，最終交執法部門處理。Ｘ在錄影會面中稱，她嘗試走開時，被告不讓她走。

被告用右手伸進Ｘ的裙底，再伸進她內褲內用其中一隻手指撫摸她陰道多次，直到課堂差不多完結才停手。案件編號：DCCC 188/2023