控男師鹹豬手 女生：答錯題被篤胸

【本報訊】一名在何文田區中學教數學的男教師，涉嫌在校園內多次向4名女學生施以「鹹豬手」，以手篤向女生的腰間及胸部等位置。眾女生將事件告知校方，校方最終報案。該男教師被控13項非禮罪，昨於區院否認全部控罪。控方傳召事主透過視像系統作供，其中一人稱除自己被非禮外，亦見過被告十多次非禮其他女生。她又稱補課時曾因答題寫錯，被告見到後稱她「壞壞」並用手篤向她的身體。

獲法庭頒令匿名的32歲被告Y.Y.W.報稱任職教師。被告共否認13項非禮罪，案發時間為2021年11月至2022年9月，均在何文田區某中學發生，涉及4名女事主Ｘ、Ｙ、Ｚ和Ｊ（當時15至17歲）。

涉4事主 被告否認13罪 被告於案發時是她們班主任兼數學老師。其中Ｘ涉及兩項控罪、Ｙ涉及3項控罪、Ｚ涉及5項控罪，Ｊ則涉及3項控罪，控罪大多發生在補課和小息期間。

控方先傳召涉及5項控罪的事主Ｚ並播放其錄影會面紀錄。她指被告會不時偷影學生，並製成貼圖再傳送與學生。她又指在5次非禮中，有兩次涉及摸腰及篤胸較深刻，由於不確定有否會錯意，她沒有即時作投訴。

她亦見過被告以同樣手法篤向十多名女生胸部位置，及稱女生答錯題「壞壞」而篤她們身體。她指去年11月底與其餘女生商量後決定把事件告知副校長，被告於其後辭職。

據控方開案陳詞，被告於案發期間，亦曾以同樣手法於補課及小息時向其餘3名事主篤胸及摸腰等。事件於去年11月28日報案處理，被告於3日後被捕，警誡下被告保持緘默。案件編號：DCCC 378/2023